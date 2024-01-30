Спикер парламента Армении предложил изменить гимн и герб страны

"Для меня очевидно, что рано или поздно гимн Республики Армения должен быть изменен, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой, соответствовать правилам гимна. Я не утверждаю, что его должна заменить музыка великого Арама Хачатуряна, которая, на мой взгляд, великолепна, непревзойденна и максимально армянская, но очевидно, что изменение существующего гимна иностранного происхождения является необходимостью", - написал он в своем Telegram-канале.