Макрон во время протестов уехал из Франции в Швецию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время протестов французских фермеров уехал из страны с двухдневным государственным визитом в Швецию. Об этом сообщает Euractiv.

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Отмечается, что Макрон должен выступить в Стокгольме на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном как раз перед тем, как премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступит в парламенте страны.

Президент Франции заявил, что лидеры стран подпишут соглашение о новом двустороннем стратегическом партнерстве.