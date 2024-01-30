Агентство ООН БАПОР лишилось половины бюджета после скандала

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет функционировать только до конца февраля после того, как лишилось половины финансирования. Как сообщает El País, это связано с начавшимся расследованием о причастности сотрудников агентства к деятельности ХАМАС.

© Lenta.ru

Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что на данный момент 16 стран-доноров отказались от помощи организации. По подсчетам агентства, при текущем раскладе оно сможет функционировать только до конца февраля.

Европейская комиссия будет ждать результатов внутреннего расследования ООН, а также проведет собственный аудит деятельности агентства для решения о сохранении денежной помощи ЕС, который является третьим по величине донором БАПОР.