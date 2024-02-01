Стало известно об увеличивающемся гендерном разрыве сторонников Трампа и Байдена

«Гендерная демография рассказывает историю, за которой стоит следить. Благодаря поддержке избирателей-женщин всего за последние несколько недель личная ничья с Трампом превращается в скромное преимущество Байдена», — приводит издание слова аналитика Университета Квиннипиак Тима Маллоя.

В частности, лишь 36 процентов опрошенных женщин заявили о поддержке Трампа, в то время как 58 процентов выразили желание проголосовать за Байдена. В свою очередь, около 53 процентов мужчин поддерживают Трампа лишь при 42 процентах намеренных отдать голос за Байдена. Эксперты отмечают, что рекордная непопулярность кандидата-республиканца среди женского электората может быть шансом на победу его оппонента.