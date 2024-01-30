На сторону восставшего Техаса встали 26 генеральных прокуроров

Группа из 26 американских генеральных прокуроров поддержала право губернатора Техаса Грега Эбботта защищать свой штат «от вторжения». Об этом сообщает Fox News.

Противостояние между Техасом и федеральным правительством началось из-за ситуации вокруг границы штата. В 2023 году власти Техаса установили цепь буев на реке Рио-Гранде у города Игл-Пасс, чтобы остановить нелегальных мигрантов. Затем губернатор штата Грег Эбботт заявил о решении установить колючую проволоку на границе.

СМИ сообщали, что мигранты начали чаще тонуть в Рио-Гранде из-за буев и получали серьезные травмы из-за проволоки. В итоге Байден отправил в Техас пограничников, чтобы те уничтожили ограждения. Эбботт обратился в окружной суд и выиграл дело, но затем судьи Верховного суда подтвердили правоту Байдена. Несмотря на это, губернатор Техаса пообещал не сдаваться и установить еще больше колючей проволоки.

На прошлой неделе Эбботт заявил, что он отстаивает свои полномочия в рамках первой статьи американской Конституции для защиты от «вторжения», в то время как администрация Байдена отказывается обеспечивать соблюдение федеральных законов. Его заявление вызвало споры о том, какие юридические основания Эбботт может использовать в поддержку своего решения.

В письме, полученном Fox News, 26 генеральных прокуроров-республиканцев заявили, что поддерживают Техас, так как «миллионы людей незаконно въезжают в штат в рамках скоординированного нападения на границу», а штаты «должны быть в состоянии защитить себя от вторжения».

Первая статья основного закона США (раздел десять) излагает обстоятельства, при которых штаты могут действовать, чтобы защитить себя в случае кризиса, подчеркнули прокуроры.