Стало известно, как относились к Ельцину в США и НАТО

Архив Нацбезопасности в США рассекретил документы, которые датированы 1994 годом. Об этом сообщило РИА Новости.

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По данным издания, архивы связаны с двухсторонним саммитом в Москве, который прошел в 1994 году. В документах оказались данные о сотрудничестве представителей НАТО и президента России Бориса Ельцина. Также в архивах подтвердили, что США в то время поддерживали Ельцина, но в НАТО сомневались в его способностях и решимости воплотить экономические реформы.

Из документов стало известно, что после выборов Ельцин оказался перед сложным выбором. На тот момент проводился саммит, который подразумевал подписание исторического соглашения между Москвой и Киевом. От Ельцина требовали заключить соглашение с Латвией и Эстонией о выводе войск с этих территорий, отметили в архивах.

Также в документах зафиксировали, что после распада СССР президент США Билл Клинтон посетил Украину. Он заявлял, что едет с саммита НАТО, где обсуждали вопросы об экономическом обязательстве всех стран бывшего СССР перед Украиной. В документах отметили, что Ельцин однажды указал на отсутствие поддержки от стран «Большой семерки» и Международного валютного фонда (МВФ).