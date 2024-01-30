Пока вы спали: решение о депортации музыкантов «Би-2» и «самый амбициозный» саммит НАТО

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Блинкен объявил о «самом амбициозном» саммите НАТО со времен холодной войны

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Намеченный на июль саммит стран НАТО станет «самым амбициозным» со времен окончания холодной войны, ориентированный на решение наиболее актуальных мировых проблем. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости со ссылкой на их совместную с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференцию.

Он добавил, что страны НАТО сосредоточатся на способах адаптации к новым мировым угрозам, среди которых обозначил Россию, Китай и борьбу с терроризмом в киберпространстве.

Мадуро заявил, что Путин продолжает борьбу своих предков

Президент Владимир Путин продолжает сражаться за дело своих предков. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, приветствуя празднование 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авторскую программу «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Лидер Венесуэлы выразил мнение, что Путин прежде всего «стратег, успешный лидер-победитель, великий лидер России и мира», а сегодня он воюет за то, чего его предки «уже добивались».

Мадуро отметил, что ему не понравились заголовки в некоторых СМИ об «окончании блокады», потому что «это была победа Красной армии».

Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила в мозг человека имплант. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пост Илона Маска в X.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление проходит хорошо», — написал он.

По его словам, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Как заявил Маск, их первый продукт под названием Telepathy позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли.

Раскрыто место депортации музыкантов «Би-2»

Четырех участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде, депортируют в Израиль, а не в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Ynet.

Министерство иностранных дел и посольство Израиля связались с властями Таиланда и договорились о депортации четырех из семи задержанных — у них было израильское гражданство.

Еще один участник группы с австралийским гражданством будет отправлен в Австралию. Ynet сообщает, что неизвестно, куда отправят других артистов, но, вероятно, никого не депортируют в РФ.

Блинкен пообещал «многоуровневый» ответ на удар по базе в Иордании

Многоэтапный, многоуровневый и растянутый во времени ответ на гибель троих военнослужащих при атаке дрона на базу США в Иордании пообещал государственный секретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.