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Байдена уличили во лжи

Президент США Джо Байден манипулирует показателями инфляции в своей и чужих странах. В этом его уличили пользователи социальной сети Х, передает РИА Новости.

Байдена уличили во лжи
© ZUMA/ТАСС

«Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира», — написал Байден на своей странице в Х.

В ответ на этот пост некоторые пользователи прикрепили примечание со статистикой от Financial Times, согласно которой инфляция в ряде крупных экономик мира ниже, чем в США.

По данным за декабрь прошлого года, инфляция в США достигла 3,4%, при этом в Южной Корее этот показатель равен 3,2%, менее трех процентов в Японии, а в Китае и вовсе зафиксирована дефляция – минус 0,3%.

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