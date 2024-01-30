Байдена уличили во лжи

Президент США Джо Байден манипулирует показателями инфляции в своей и чужих странах. В этом его уличили пользователи социальной сети Х, передает РИА Новости.

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«Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира», — написал Байден на своей странице в Х.

В ответ на этот пост некоторые пользователи прикрепили примечание со статистикой от Financial Times, согласно которой инфляция в ряде крупных экономик мира ниже, чем в США.