Президент Венесуэлы анонсировал визит в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию в скором времени. Об этом он сообщил в в эфире программы «С Мадуро+», передает РИА Новости.

Глава государства рассказал о планах посетить Санкт-Петербург.

«Это красивейший город. Мы скоро будем там», — заявил он.

Однако точную дату поездки и ее цель Мадуро не уточнил.