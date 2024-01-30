Джонсон заявил о вине НАТО перед Украиной

Джонсон увидел вину НАТО перед Украиной
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО испытывают чувство вины перед Киевом. Мол, именно альянс допустил начало конфликта на Украине.
«В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному членству, то, весьма вероятно, Путин не сделал бы того, что он сделал… Наша коллективная двусмысленная позиция, которая так долго сохранялась, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, оказались фатальны, поскольку Путин решил: "Ага, они это не всерьез"», - высказался Джонсон в интервью ВВС.
Политик добавил, что в настоящее время «демократия отступает, а автократия добивается своего». При этом он надеется, что украинский конфликт положит этому конец, а страны Запада дадут решительный отпор РФ.
Ранее Джонсон заявил, что не имел отношения к провалу мирных переговоров России и Украины весной 2022 года.