Джонсон заявил о вине НАТО перед Украиной

«В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному членству, то, весьма вероятно, Путин не сделал бы того, что он сделал… Наша коллективная двусмысленная позиция, которая так долго сохранялась, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, оказались фатальны, поскольку Путин решил: "Ага, они это не всерьез"», - высказался Джонсон в интервью ВВС.