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SN: Байден готовится принять важнейшее решение за время президентства

Президенту США Джо Байдену предстоит сложный выбор после удара по американской военной базе, расположенной на границе Сирии и Иордании. По информации Белого дома, ответственность за атаку несут группировки, находящиеся в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном.

Sky News: Байден готовится принять важнейшее решение за время президентства
© ТАСС

«Джо Байдену предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений за время президентства. Если президент будет следовать „слишком жестко“, то это может разжечь пороховую бочку напряженности на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, а если „слишком мягко“, то Байден потеряет поддержку избирателей, так как „марионетки“ Ирана продолжат свои атаки», — сообщает издание Sky News.

Американскую военную базу на севере Иордании атаковали беспилотники, во время чего погибли трое военнослужащих и пострадали 25 человек. В Белом доме заявили, что ответят на атаку против своих военных, но подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Пентагон возложил на Иран ответственность за атаку на военную базу США

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