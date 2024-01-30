Sky News: Байден готовится принять важнейшее решение за время президентства

«Джо Байдену предстоит принять, вероятно, одно из самых важных решений за время президентства. Если президент будет следовать „слишком жестко“, то это может разжечь пороховую бочку напряженности на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, а если „слишком мягко“, то Байден потеряет поддержку избирателей, так как „марионетки“ Ирана продолжат свои атаки», — сообщает издание Sky News.