Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны

Запланированный на июль саммит стран НАТО станет «самым амбициозным» со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на наиболее актуальных мировых проблемах и адаптации к текущим вызовам. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости со ссылкой на их совместную с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференцию.

«Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны», — заявил он.

Блинкен добавил, что страны НАТО сосредоточатся на способах адаптации к новым мировым угрозам, среди которых обозначил Россию, Китай и борьбу с терроризмом в киберпространстве.

Проведение следующего саммита НАТО запланировано на июль 2024 года в Вашингтоне.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в США выразил уверенность в том, что все союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину в борьбе с Россией.

«Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса… Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку», — заявил он.