СМИ: кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по «звонку» Путина

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто, вышедшие во второй тур выборов, разошлись во мнениях о том, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если бы он позвонил поздравить их с избранием на пост президента.

Об этом информирует Yle.

«Я бы не ответил», — заявил Стубб в программе A-studio.

При этом он отметил, что не видит необходимости в политических отношениях с Россией до тех пор, пока не будет завершён конфликт или пока не будет договорённостей по данному вопросу с союзниками.

Хаависто, в свою очередь, заявил, что ответил бы, поскольку данный звонок является звонком главы государства.

Однако, как отмечает вещатель, предметные политические дискуссии без координации с ближайшими союзниками на уровне ЕС Хаависто вести бы не стал.