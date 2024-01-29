Зеленский не стал комментировать возможную отставку Залужного

Владимир Зеленский не затронул тему возможной отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в ходе своего вечернего обращения к украинскому народу. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Как сообщает агентство, Зеленский никак не высказался о появившейся в СМИ информации о якобы снятии с должности главкома. Он также не стал говорить о каких-либо кадровых перестановках в силовом блоке страны.

В своем обращении политик рассказал о прошедшем утром в понедельник, 29 января, селекторном совещании, в ходе которого он, в частности, заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг увольнение Залужного.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — заявил он.