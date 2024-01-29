Президент Чехии призвал Европу готовиться к президентству Трампа

Европе следует готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, отметил президент Чехии Петр Павел. Об этом пишут Česke Noviny.

Не исключается, заметил Павел, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни договорится с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу Украины. В этом случае европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

Президент Чехии пояснил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных шагов главы США. Потребуется только признать, добавил он, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

По его мнению, европейцам необходимо уважать мнение американского народа при выборе главы страны.