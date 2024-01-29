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Мелони вспомнила российских пранкеров на встрече с чиновником Африканского союза

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в ходе встречи с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматой назвала его «настоящим». Об этом пишет телеканал «Россия-1».

Мелони вспомнила Вована и Лексуса на встрече с чиновником из Африки
© globallookpress.com

Журналисты отметили, что чиновник в ответ на высказывание премьера сдержанно улыбнулся.

Напомним, что 18 сентября 2023 года российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Мелони от лица Махаматы и задали ряд вопросов по международной повестке, в том числе, поинтересовались ее мнением об украинском конфликте.

Премьер рассказала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило, а от конфликта на Украине все устали. На другие вопросы она ответила так же откровенно.

Пранкеры практически сразу выложили разговор с главой правительства Италии в соцсетях. Публикация вызвала гнев итальянцев. Они заявили, что премьер «выставила страну на посмешище».

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