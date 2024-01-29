Фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа

Фермеры, протестующие против политики правительства Франции, заблокировали большую часть шоссе вокруг Парижа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Vinci, представляющего информацию о состоянии автодорог.

На интерактивной карте видно, что фермеры заблокировали подступы к столице на северных шоссе А1 и А16.

Кроме того, перекрыт подъезд к аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, заблокировано движение по западной трассе А13.

На востоке Парижа трактористы перекрыли трассу А4 в районе знаменитого развлекательного парка Диснейленд, а на северо-западе — на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин, примерно в 60 км от города.

Ранее представитель профсоюза Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France сообщил, что фермеры возмущены ростом цен на дизельное топливо, резким падением доходов, бюрократией.