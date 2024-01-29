Остин вернулся к работе после лечения рака простаты

Глава Минобороны США Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне после почти месяца лечения рака простаты. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.

Там отметили, что Остин приступил к очной работе 29 января. До этого, начиная с 15 января, он выполнял свои обязанности из дома.

Напомним, что в начале января Остин, у которого в декабре 2023 года диагностировали рак простаты, был госпитализирован в Национальный центр Уолтера Рида из-за возникших после операции на простату осложнений. Его вновь прооперировали. На данный момент прогноз о состоянии здоровья Остина является благоприятным, хотя, по мнению врачей, полное его восстановление может занять врем