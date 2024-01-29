Участники переговоров о заложниках ХАМАС договорились об основах новой сделки

Участники переговоров из Израиля, США, Египта и Катара договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники. ТАСС

Сделка предполагает освобождение американских и израильских граждан в несколько фаз, начиная с женщин и детей. Черновик соглашения уже передали ХАМАС. RT на русском