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NBC: участники переговоров о заложниках ХАМАС договорились об основах новой сделки

Участники переговоров из Израиля, США, Египта и Катара договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники. ТАСС

Сделка предполагает освобождение американских и израильских граждан в несколько фаз, начиная с женщин и детей. Черновик соглашения уже передали ХАМАС. RT на русском

По информации телеканала, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных. Москва24

Участники переговоров о заложниках ХАМАС договорились об основах новой сделки
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