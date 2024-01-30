Задержанному в Финляндии россиянину Тордену хотят дать условный срок

Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), задержанный в конце июля в Финляндии и подозреваемый в военных преступлениях на Украине, может быть приговорен к условному сроку за нарушение запрета на въезд в Евросоюз. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

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Как говорится в сообщении, прокурор требует для него 60-дневного условного тюремного заключения. Согласно обвинению, Торден пытался ввести власти в заблуждение и обойти запрет на въезд, обращаясь за визами в разные представительства стран ЕС и скрывая свое прежнее имя. Дело рассматривалось в уездном суде Кюменлааксо 30 января. Обвиняемый участвовал в судебном разбирательстве по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа. В суде он отрицал, что совершил какое-либо правонарушение, говорится в сообщении.

Тордену запрещен въезд в Шенген, запрет наложен Норвегией и Чехией.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. 8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены на Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.