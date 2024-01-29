"Если варварство победит здесь, то Европа и Америка будут следующими. Мы должны победить в Газе и добиться тотальной победы. ХАМАС нельзя оставлять", - сказал он. По его словам, Западу следует рассматривать конфликт между Израилем и ХАМАС не как "мелкую стычку", а как "крупную конфронтацию" с участием "оси зла Ирана". "Если международное сообщество не может выдержать накал общественного мнения, то нам придется делать это в одиночку. Мы сделаем то, что должны сделать", - добавил премьер.