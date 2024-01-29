В Литве указали на опасность изъятия российских активов для ЕС

Посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что изъятие замороженных активов России может быть опасно для политического объединения, однако не следует бояться подобных мер. Газета.Ru
«Мы всегда в Вильнюсе считали, что нет причин бояться решать вопрос о замороженных средствах (...) Опасения, на наш взгляд, в основном преувеличены. Конечно, реальные шаги в этом направлении покажут, насколько реальны были эти опасения или нет», — заявил дипломат. Lenta.ru
Ранее законопроект об изъятии активов Москвы для помощи Украине одобрил Комитет по иностранным делам Сената США. В случае принятия документ позволит конфисковать и использовать только 5 миллиардов долларов из замороженных странами Запада 300 миллиардов. ТК "Звезда"