В РФ посоветовали Боррелю не ждать победы Украины

«То, что затеяли США вместе со своими европейскими партнерами против России — совершенно бесперспективная авантюра. И Жозеп Боррель здесь прав. Им не стоит ждать свет в конце тоннеля, стремясь ослабить или развалить Россию. Все их планы обречены на провал», — отреагировала на это Алтабаева.