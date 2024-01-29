В РФ посоветовали Боррелю не ждать победы Украины
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева посоветовала верховному представителю Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю не ждать победы Украины, поскольку политическая авантюра Запада по ослаблению России обречена. Ее слова приводит «РИА Новости».
Ранее Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия, заявил, что «не видит свет в конце украинского туннеля» и антироссийские санкции не смогли уничтожить оборонную промышленность РФ.
«То, что затеяли США вместе со своими европейскими партнерами против России — совершенно бесперспективная авантюра. И Жозеп Боррель здесь прав. Им не стоит ждать свет в конце тоннеля, стремясь ослабить или развалить Россию. Все их планы обречены на провал», — отреагировала на это Алтабаева.
По ее мнению, какие бы суммы ЕС не отправлял Украине, это не принесет им ожидаемых результатов. Алтабаева уверена, что победа будет за РФ.