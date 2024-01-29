США ответят на удар по американской военной базе в Иордании , Вашингтон выберет время и способ ответить на нападение, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби . RT на русском

"Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который посчитаем подходящим", - сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, ответит ли Вашингтон на атаки на своих военных на Ближнем Востоке, в частности на удар беспилотника по военному объекту США на границе Иордании и Сирии, который был запущен якобы проиранскими группами. ТАСС