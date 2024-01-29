Лукашенко: выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно
Белорусский лидер Александр Лукашенко на Высшем государственном совете Союзного государства выразил уверенность, что выборы в Белоруссии и России пройдут спокойно. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».
По его словам, заседание проходит в преддверии важных внутриполитических событий в непростой период.
«Я уверен, мы спокойно подойдём к этим датам и так же спокойно проведём эти мероприятия», — отметил Лукашенко.
Ранее в российском МИД сообщили, что Россия и Белоруссия будут сообща принимать меры, чтобы исключить внешнее вмешательство в выборы в обеих странах в 2024 году.
Замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооружённых сил Белоруссии Леонид Давидович заявил, что провокации в воздушном пространстве не исключены во время проведения выборов в стране.