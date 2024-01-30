Еще одна страна объявила о приостановке финансирования БАПОР

Новая Зеландия объявила о временном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Кристофер Лаксон.

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По его словам, Новая Зеландия "не будет производить дальнейшие выплаты БАПОР до тех пор, пока министр иностранных дел [Уинстон Питерс] не будет удовлетворен объяснениями по поводу причастности агентства к нападениям ХАМАС".

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"Обвинения [в адрес сотрудников БАПОР] невероятно серьезны, и важно, чтобы они были должным образом расследованы. Мы не будем вносить взносы, пока министр иностранных дел [Новой Зеландии] не распорядится об обратном", - сказал Лаксон журналистам.

Премьер уточнил, что ежегодный взнос Новой Зеландии в адрес БАПОР составляет 1 млн новозеландских долларов ($613 тыс.) и эти средства в дальнейшем будут добавлены к 10 млн новозеландских долларов ($6,1 млн), выделяемых страной Международному комитету Красного Креста и Всемирной продовольственной программе.

О таком же решении объявили в МИД Австралии, указав, что причиной стала "глубокая обеспокоенность по поводу утверждений о том, что некоторые сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября".

"Австралия будет работать с БАПОР в расследовании этих утверждений, и <…> на это время мы приостановим выплаты агентству", - заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые, возможно, причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.