Генпрокурор Польши провел массовые увольнения в своем ведомстве

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Адам Боднар издал распоряжение об увольнении 10 окружных и районных прокуроров, назначенных в период пребывания у власти партии "Право и справедливость". Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Польши.

Как отмечается в заявлении ведомства, проводится "последовательная программа перемен в прокуратуре, имеющая целью возвращение этой службы гражданам".

Увольнения прошли в субботу, но сообщение о них было обнародовано только в понедельник. Потеряли свои посты четыре прокурора окружной прокуратуры и шесть прокуроров районных прокуратур.

Польские СМИ называют ситуацию в Национальной прокуратуре страны "хаосом". В середине января Боднар, назначенный правительством Дональда Туска новым генпрокурором и министром юстиции, уволил национального прокурора Дариуша Барского и назначил на его место Яцека Билевича. Барский свое увольнение посчитал незаконным и в свою очередь перевел Билевича на другую работу. При этом и Барский, и Билевич одновременно заявляют о том, что именно они на законных основаниях занимают должность национального прокурора. Большинство районных и окружных прокуроров поддерживают Барского.