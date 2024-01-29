Обзор иноСМИ: сроки переговоров по Украине, США о прямой атаке на Иран

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© Zuma/TACC

Bloomberg: США могут напрямую атаковать Иран

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Президент США Джо Байден сталкивается с усиливающимся давлением - республиканцы требуют от него жестко ответить Ирану после гибели трех американских солдат в результате удара беспилотника по базе в Иордании, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что ситуация может вылиться в более широкий региональный конфликт, которого Байден пытается избежать.

Человек, знакомый с позицией США, заявил Bloomberg, что удар, в результате которого также были ранены как минимум 34 человека, очевидно, вызовет более решительную реакцию, чем прошлые действия американцев. По версии источника агентства, теперь администрация США может отдать приказ напрямую атаковать иранских чиновников, как это сделал экс-президент Дональд Трамп, поручив убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.

«Турция может поплатиться за членство Швеции в НАТО»

Лидер турецкой националистической Партии великого единства Мустафа Дестичи заявил, что Анкаре пока не следовало одобрять заявку Швеции в НАТО. Как пишет Duvar, политик опасается, что Турции «придется расплачиваться» за это решение.

По мнению Дестичи, одобрять членство Швеции не стоило до тех пор, пока Стокгольм не выполнит все свои обязательства перед Турцией, не перестанет поддерживать членов организаций, которые Анкара считает террористическими, не изменит законы и не введет уголовную ответственность за оскорбление мусульманских священных объектов, особенно Корана. Лидер партии выразил надежду, что ситуация «не закончится так, как с Грецией» (Греция - член НАТО, но у них с Турцией неоднакратно возникали конфликты).

Американский военный анонсировал переговоры России и Украины

Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что в конце 2024 года может появиться «потенциальное окно для переговоров» России и Украины. Об этом сообщает The Hill.

По мнению Ставридиса, появление такого окна возможно после выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Военный считает, что итогом конфликта может стать раскол Украины на две части, как это произошло с Корейским полуостровом. В то же время он верит, что Украина вступит в НАТО, и в 2024-м «контуры этой сделки, вероятно, станут более ясными».

CNN: Россия увеличивает количество наступательных операций

CNN сообщает со ссылкой на украинских официальных лиц, что Россия увеличила количество наступательных операции в зоне СВО, пока у украинских военных заканчиваются боеприпасы, а финансирование ВСУ застопорилось в Конгрессе США.

Один из украинских военных заявил CNN, что огромную угрозу представляют дроны, которые в последний год оказывали все более существенное влияние на боевые действия. Он подчеркнул, что у России значительно больше дронов, чем у Украины, включая беспилотники, оснащенные ночным видением. В украинский армии утверждают, что в последние дни происходит примерно по 50 боев за день.

«ЕС пересчитал считать США гарантом мира»

Власти ЕС перестали рассматривать США в качестве гаранта мира и стабильности для Европы, заявил в своей статье для Bloomberg Хорхе Валеро. По его словам, в Евросоюзе больше не смогут безоглядно рассчитывать на помощь США, даже если Дональд Трамп не победит на президентских выборах в ноябре.