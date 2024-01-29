Премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Об этом сообщил провластный телеканал Imedi.

По его информации, заседание политсовета правящей партии, на котором было принято кадровое решение, состоялось 24 января. Также было решено провести 1 февраля съезд партии. По данным Imedi, Кобахидзе будет назначен премьером, а также политическим секретарем партии.

Согласно грузинскому законодательству, в случае ухода премьера с поста кабмин автоматически уходит в отставку, после чего правящая партия выдвигает нового кандидата в председатели правительства, который в свою очередь формирует кабинет министров и направляет на утверждение парламенту. Новый премьер и члены будущего правительства должны заручиться поддержкой как минимум 76 депутатов из 150.

Что же касается нового председателя партии, то его избирают на съезде политического объединения. В декабре 2023 года стало известно, что основатель "Грузинской мечты", бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили вернулся в политику и занял должность почетного председателя партии.