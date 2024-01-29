Французские фермеры планируют «осадить» Париж

Французские фермеры готовятся начать «осаду» Парижа с 14:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом сообщает газета Figaro.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. Для этого они собираются пригнать на дороги от 1,5 до 2,5 тысяч тракторов, о чем сказал заместитель генсека Jeunes Agriculteurs Кантен Ле Гийу.

Ранее FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявляли, что хотят воспрепятствовать поставкам любых товаров в Париж. Акция должна продлиться по меньшей мере пять дней. В «осаду» также планируется взять два ключевых аэропорта французской столицы — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, — а также крупнейший в Европе продуктовый рынок Рюнжи к югу от города.

МВД, которое накануне заявляло, что не будет разгонять фермеров с шоссе, выстроило целую линию обороны — к работе только во французском столичном регионе Иль-де-Франс привлекли свыше 15 тысяч полицейских. Жандармерия также пригнала бронированные автомобили к рынку, который хотели блокировать фермеры.

Напомним, что причиной протеста стали предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем меры в сельском хозяйстве. В пятницу, 26 января, он заявил о планах правительства отказаться от увеличения налога на дизельное топливо, которое продается для использования в сельскохозяйственных целях. Также премьер заявил об упразднении ряда бюрократических процедур и усилении контроля за соблюдением закона Egalim — по нему дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.