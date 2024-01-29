Генконсульство России запросило у МВД Турции данные по стрельбе в церкви

Генконсульство России в Стамбуле запросило МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после инцидента со стрельбой в церкви, сообщили в диппредставительстве.

Ранее глава МВД страны Али Ерликая сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого. В МВД рассказали также, что по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации,