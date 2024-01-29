В Польше посчитали недопустимым называть концлагерь в Освенциме польским

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что недопустимо называть польским нацистский концлагерь в Освенциме, как это сделала Европейская комиссия. Об этом пишет ТАСС.

Недовольство в Польше вызвало видео, опубликованное на странице главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. В нем было указано, что концлагерь Освенцим находится в Польше.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме необходимо указать, что его создали во время немецкой оккупации», - прокомментировал публикацию Сикорский.

Также на ситуацию с публикацией главы Еврокомиссии обратил внимание и спикер польского Сейма Шимон Холовня, напомнив, что «Аушвиц» был нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году.

«Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления», - подчеркнул он.

О том, что концентрационный лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, говорится и в заявлении музея, пишет РИА Новости.

В музее Освенцима напомнили, что эта территория «была присоединена непосредственно к нацистской Германии».

Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций.