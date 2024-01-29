В Конгрессе заявили об опасности политики Байдена

Политика умиротворения американского президента Джо Байдена угрожает национальной безопасности, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о нападении на базу США на сирийско-иорданской границе.

«Слабость, проявляемая нынешней администрацией, поощряет наших врагов. Нападения на наших военнослужащих, союзников и интересы будут продолжаться», — отметил он.