Новый глава МИД Молдавии высказался за стратегический диалог с Румынией и США

Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой высказался за стратегический диалог с Румынией и США. Об этом он заявил журналистам после принесения присяги.

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"Продолжим развивать отношения стратегического партнерства с Румынией. Усилим стратегический диалог с США, с Украиной. Будем развивать возможности многосторонней дипломатии", - сказал Попшой.

Говоря об отношениях с Россией, он отметил, что политика Кишинева, "как и в отношениях с другими странами, будет базироваться на национальных интересах".

"Соблюдение суверенитета и территориальной целостности РМ [Республики Молдова]. Это фундамент наш отношений как с РФ, так и с любым другим государством", - отметил он.

Бывший вице-спикер парламента Попшой сменил на посту главы внешнеполитического ведомства Николая Попеску, который сообщил о своей отставке на прошлой неделе. Попеску отметил, что с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом, и на этом этапе нуждается в паузе. На прошлой неделе за заслуги президент Молдавии Майя Санду вручила ему высшую награду страны - орден Республики.