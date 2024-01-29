В парламенте Мальдив голосование по составу правительства закончилось дракой
В парламенте Мальдивской Республики произошла драка из-за голосования за утверждение состава правительства, предложенного новым президентом Мохамедом Муиззу. Как сообщает новостной портал Аdhadhu, оппозиция проголосовала против ряда кандидатур, после чего произошел конфликт — из-за него заседание пришлось прервать.
По информации портала, оппозиционные Мальдивская демократическая партия и партия «Демократы» отклонили кандидатуры на посты министров иностранных дел, экономики, жилищного строительства, по делам ислама, а также генерального прокурора. Партия Муиззу «Народный национальный конгресс» заявила, что решение равносильно прямому отказу служить населению страны.
В результате между парламентариями началась потасовка. Несколько участников заседания получили ранения. Им потребовалась медицинская помощь — из здания парламента их доставили в больницу.
После срыва заседания прошел митинг в поддержку состава правительства, который предложил президент. Участники заявляли, что оппозиция хочет парализовать работу исполнительной ветви власти в интересах бывшего главы государства Ибрагима Мохамеда Солиха.
Напомним, что выборы президента на Мальдивах прошли осенью 2023 года — во втором туре Муиззу обошел экс-президента, который проводил политику, ориентированную на Индию. По оценке экспертов, действующий лидер островного государства поддерживает углубление связей с Китаем. Ранее он называл влияние Нью-Дели на страну угрозой суверенитету республики.