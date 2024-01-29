Страны НАТО могут согласовать создание системы «военного Шенгена» до июльского саммита в Вашингтоне, пишет газета Times. Как отмечается, эквивалент шенгенской зоны позволит военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов Альянса.

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По данным газеты, лидера стран НАТО уже давно пытаются согласовать подобные решения. Все потому, что трансграничные учения зачастую требуют большого количества бумажный работы. Это может оказаться критичным в случае военного кризиса, отмечается в публикации. Сейчас ведутся переговоры по созданию серии «военных коридоров» в Европе.

Ранее сообщалось, что страны НАТО начинают масштабные маневры Steadfast Defender с опорой на Балтику. В них планируют задействовать почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, более тысячи танков.

Комментируя событие пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что учения свидетельствуют, что политика Запада стала максимально антироссийской. По его словам, линия на сдерживание России «никуда не уходила», а сейчас она находится на своем пике.