Пелоси «увидела российский след» в пропалестинских протестах

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что протесты некоторых пропалестинских активистов в Штатах связаны с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

Комментарии Пелоси прозвучали на фоне того, как пропалестинские протестующие, которые требуют прекращения огня в секторе Газа, несколько раз прерывали предвыборные мероприятия президента Джо Байдена, а также недавнее мероприятие Пелоси в Сиэтле.

«Я думаю… некоторые из этих протестующих спонтанны и искренни. А некоторые, я думаю, связаны с Россией», — заявила политик.

Пелоси подчеркнула, что давно и внимательно наблюдает за протестами. Она заявила, что попросит ФБР провести расследование и выяснить, кто стоит за финансированием протестов.

«Мы должны думать, что мы делаем, а чем нам нужно заняться, так это попытаться остановить страдания в секторе Газа… Но призыв к прекращению огня - это послание господина Путина. Не заблуждайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть», — сказала Пелоси.

Заявление Пелоси раскритиковал глава Совета по американо-исламским отношениям Нихад Авад, подчеркнув, что организация «глубоко обеспокоена» ее словами. Предложение Пелоси вовлечь ФБР он назвал «совершенно авторитарным».

«Заявление члена палаты представителей Пелоси, что некоторые американцы, выступающие за прекращение огня в секторе Газа, сотрудничают с Владимиром Путиным, звучит бредово», — подчеркнул Авад.

По его мнению, комментарии Пелоси демонстрируют «негативное влияние десятилетий дегуманизации палестинского народа» со стороны тех, кто поддерживает политику Израиля.