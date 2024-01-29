В японской больнице скончался террорист, которого разыскивали 50 лет

Мужчина, который несколько дней назад при поступлении в больницу назвал себя преступником Сатоси Кирисимой, скончался. Об этом сообщает телеканал NHK.

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Кирисиму разыскивали последние 50 лет за причастность к серии терактов, которые провела леворадикальная организация «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии». Он подозревался в том, что заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в Токио в апреле 1975 года.

25 января представитель больницы в префектуре Канагава, расположенной по соседству с Токио, сообщил полиции, что 70-летний мужчина, поступивший в медицинское учреждение под другими именем, назвал себя Сатоси Кирисимой. У него последняя стадия рака желудка и он заявил, что хочет прожить свои последние дни под настоящим именем. Он раскрыл данные подготовки взрыва в институте. Правоохранители начали расследование и проводят ДНК-экспертизу.

Утром в понедельник, 29 января, стало известно, что Кирисима скончался. Полиция считает, что мужчина с высокой вероятностью является разыскиваемым преступником и выясняет все обстоятельства.