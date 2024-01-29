В Германии обратили внимание на названия новых российских атомных ледоколов

Немецкий телеканал N-TV в своей статье о строительстве новых российских ледоколов обратил внимание на то, что один из них назван в честь блокадного Ленинграда.

Церемония старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» состоялась 26 января. В ней принял участие президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия глава государства заявил о том, что в 2025 году в России заложат и атомный ледокол «Сталинград».

По мнению немецкого издания, у президента России «высокие цели, когда дело касается Арктики».

«Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике. (…) «Ленинград» станет восьмым атомным ледоколом в арктическом флоте, в состав которого также входят 34 дизельных судна», – говорится в статье.