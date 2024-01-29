Журналист Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призвавших власти США нанести удар по Ирану в ответ на атаку на американскую военную базу. Об этом пишет РИА Новости.

Такер Карлсон разместил на своей странице в соцсети X скриншоты с твитами сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма и от штата Техас Джона Корнина, в которых те призывают «сильно ударить по Ирану» и «атаковать Тегеран».

«Чертовы сумасшедшие», — прокомментировал эти призывы американский журналист.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники заявило, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на атаку на базу США в Иордании, в том числе и секретную операцию, чтобы «послать четкий сигнал».

По данным источников, среди возможных вариантов ответа как удар по Ирану, так и атака на иранских чиновников.

Накануне стало известно, что три американских солдата погибли и не менее 25 получили ранения в результате удара беспилотника по военнослужащим США в Иордании. Президент Байден обвинил в произошедшем «радикальные группировки, поддерживаемые Ираном». Он подчеркнул, что все виновные будут «привлечены к ответственности в выбранное нами время и выбранным нами способом».