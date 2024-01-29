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В нападении на церковь в Стамбуле увидели послание христианскому миру

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было «посланием христианскому западному миру». Как пишет турецкая газета Hürriyet, преступление совершили профессионалы.

В нападении на церковь в Стамбуле увидели послание христианскому миру
© globallookpress.com

Напомним, что в воскресенье, 29 января, два вооруженных человека в масках напали на человека в церкви севере Стамбула. В результате происшествия погиб гражданин Турции. По сообщениям СМИ, ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Подозреваемых задержали вечером того же дня.

В Стамбуле произошло нападение на церковь во время воскресной молитвы

Как отмечает газета, выбор католической церкви для убийства имеет смысл с точки зрения «послания христианскому западному миру».

«Убийцы очень профессиональны. Они пришли в церковь с очень расслабленным видом. Очевидно, что они заранее провели рекогносцировку. Они хорошо знали здание и время службы», — подчеркивают в Hürriyet.

Издание также отмечает, что во время нападения преступники не проявили даже малейших признаков паники.

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