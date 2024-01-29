Пока вы спали: "военный Шенген" от НАТО и фермерская блокада в Бельгии

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Yomiuri: КНР на постоянной основе разместила четыре корабля вокруг Тайваня

Видео дня

Китайские власти на постоянной основе разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

По данным издания, Пекин рассчитывает оказать давление на Тайбэй в мирное время, а также предотвратить приближение к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Кроме того, еще один корабль Китая постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону у которых Япония считает своими территориальными водами.

Лаврентьев сообщил, что РФ пока не ведет диалог с США по Сирии

Россия и США не поддерживают диалог по Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

При этом, по его словам, механизм деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном в Сирии действует.

Ранее Лаврентьев заявлял, что Россия может восстановить диалог с США по Сирии, если Вашингтон продемонстрирует соответствующую готовность.

CNN: Израиль поделился с США данными о сотрудниках БАПОР и их возможных связях с ХАМАС

Израиль поделился с Вашингтоном разведданными о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает ТАСС.

Их обвиняют в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее несколько стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Канада, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС.

The Times: НАТО может объявить о создании "военного Шенгена" до саммита в июле

Страны Североатлантического альянса могут согласовать введение системы «военного Шенгена», сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Она обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита НАТО в Вашингтоне в июле текущего года. Глава Объединенного командования блока по тыловому обеспечению и логистике генерал Александер Зольфранк заявил, что альянс заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения своей мобильности.

Кроме того, он выступил за усиление сотрудничества между государствами — членами альянса в вопросе взаимозаменяемости оборудования.

Бельгийские фермеры на 100 тракторах заблокировали четыре главные автострады страны

Фермеры Бельгии присоединились к массовым протестам коллег из Франции, сообщает ТАСС.

Они выступают против упадка сельского хозяйства страны. Аграрии перекрыли тракторами четыре главные автострады страны.