В Турции раскрыли предполагаемые планы встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — заявил неназванный турецкий дипломат.
Он также указал и на другие темы, которые могут обсудить российский и турецкий лидеры — возобновление зерновой сделки и региональная ближневосточная повестка.
До этого дипломатический источник РИА Новости заявил, что президент России Владимир Путин может посетить Турцию в феврале 2024 года.
23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты по встрече Путина и Эрдогана на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.