В КНР более 100 тыс. чиновников нарушили в 2023 году моральные нормы

Свыше 100 тыс. китайских чиновников были уличены в 2023 году в нарушениях моральных норм, сформулированных в "Правилах из восьми пунктов" - своего рода кодексе для госслужащих. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР.

Всего в 2023 году расследовали 107 547 случаев нарушения "Правил из восьми пунктов", отмечается в тексте. При этом 153 662 лица получили выговоры, были проработаны либо наказаны. Конкретно по партийной или административной линии дисциплинарным взысканиям подверглись 108 695 человек.

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Нарушения сводились к уклонению от исполнения должностных обязанностей, а также к "своевольным или мошенническим действиям" при осуществлении полномочий в сфере социально-экономического развития и защиты окружающей среды. На эти случаи пришлось почти 87% всех установленных фактов "формализма и бюрократии". 10 дел были связаны с допущенными должностными лицами нарушениями на уровне провинций или министерств, 649 случаев относятся к уровню округов или департаментов.

"Правила из восьми пунктов" Центральный комитет КПК опубликовал в конце 2012 года, после того как его генеральным секретарем стал Си Цзиньпин. Они требуют от официальных лиц соблюдать строгую бережливость и искоренять вредный стиль работы. В числе прочего запрещается принимать подарки, устраивать на местах пышные церемонии встречи и застолья при исполнении служебных обязанностей, проявлять волокиту при рассмотрении обращений населения, предаваться роскоши и гедонизму, допускать аморальные поступки в быту.