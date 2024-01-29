В Венеции начался традиционный карнавал

28 января начался традиционный Венецианский карнавал, сообщает ТАСС.

Он начался регатой на Большом канале. Шоу продлятся до 13 февраля, перед началом пасхального поста по католическому календарю. В этом году карнавальные программы посвящены венецианскому купцу и путешественнику Марко Поло, умершему 700 лет назад. В многочисленных выступлениях уличных артистов и музыкантов, как и театральных спектаклях, все будет пронизано духом Азии, путешествия по которой Поло описывал.

В программу войдет празднование Китайского Нового года, которому будет посвящены отдельные программы и шествия 2-13 февраля. Основные герои мероприятия — ряженые, которые выходят на улицы города. В основе любого костюма — историческое платье и украшенная маска. В Венеции до сих пор сохранились мастерские, где шьют костюмы и делают маски. Стоимость аутентичного костюма может достигать нескольких тысяч евро. Во время карнавала проходит конкурс на самую красивую маску.

Самая популярная «маска Казановы» называется «Баута» по имени чудовища, которым пугали детей. Реплики масок можно найти и в китайских сувенирных лавках.

Венецианский карнавал — один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Светлейшей Венецианской республики (697-1797) венецианцы ходили в масках с октября по «жирный вторник». Тогда в городе совершались преступные деяния.