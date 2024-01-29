Французские таксисты выйдут с протестами параллельно с фермерами

«Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu.