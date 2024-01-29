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Французские таксисты выйдут с протестами параллельно с фермерами

Во Франции на демонстрации протеста решили вместе выйти таксисты и фермеры. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Французские таксисты выйдут с протестами параллельно с фермерами
© Анна Майорова © URA.RU

«Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu.

По данным радиостанции, причиной протестов таксистов стали изменения в законодательстве. У таксистов снизятся доходы из-за обязательного использования интернет-платформ при бронировании заказов. Фермеры недовольны завозом на внутренний рынок иностранной сельхозпродукции, в том числе из Украины.

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