Французские таксисты выйдут с протестами параллельно с фермерами
Во Франции на демонстрации протеста решили вместе выйти таксисты и фермеры. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.
«Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu.
По данным радиостанции, причиной протестов таксистов стали изменения в законодательстве. У таксистов снизятся доходы из-за обязательного использования интернет-платформ при бронировании заказов. Фермеры недовольны завозом на внутренний рынок иностранной сельхозпродукции, в том числе из Украины.