Появились первые результаты выборов президента Финляндии

По результатам подсчета 61,3% голосов в первом туре президентских выборов в Финляндии кандидат в президенты Александр Стубб лидирует с результатом 28,3% голосов, сообщили в министерстве юстиции страны. За ним следует Пекка Хаависто с результатом 25,8%. За Стуббом и Хаависто третье место занимает спикер парламента Юсси Халла-ахо с 16,1% голосов.

Голосование прошло 28 января. Избирательные участки закрылись в 20:00 местного времени (21:00 мск), после чего начался подсчет голосов. Досрочное голосование проходило с 17 по 23 января.

Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов. Официальные результаты первого тура будут объявлены минюстом не позднее 30 января, а результаты второго тура — не позднее 14 февраля.

Всего на выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается на срок 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, поскольку он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.