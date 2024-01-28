Мэр Амстердама предложила легализовать кокаин

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала Европу декриминализовать кокаин. По ее словам, борьба с наркотиками оказалась контрпродуктивной. При этом Халсема подчеркнула в интервью Het Financieele Dagblad, что выступает за регулируемый рынок наркотиков, а не «опрометчивую легализацию». Это поможет лишить картели их доходов, пояснила она.

Регулирование потребления алкоголя и курения показало нам, что контролировать криминальный рынок возможно, одновременно снижая ущерб для здоровья. Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации кокаина и регулирования рынка, — отметила мэр.

Ранее бельгийские правоохранители обнаружили не менее 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир. Перед этим по обвинению в незаконном обороте наркотиков полицейские арестовали сотрудника аппарата министра Вана Хаелена. Сразу после случившегося чиновник был уволен за злоупотребление доверием.

До этого Федеральная таможенная служба Россия сообщила, что крупную партию наркотиков обнаружили в контейнере с кофе в Большом порту Санкт-Петербурга. Груз пришел из Бельгии. Общий вес вещества составил 1200 килограммов. Стоимость контрабанды оценивается в 13 млрд рублей. Экспертиза установила, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело.