Офис Нетаньяху сообщил о «конструктивной встрече» по Газе в Европе

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокомментировала встречу в Европе с участием посредников по теме конфликта в секторе Газа, пишет ТАСС. В окружении израильского премьера сочли встречу «конструктивной».

В переговорах участвовали главы разведок США, Израиля и Египта, а также премьер-министр Катара.

В четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Джо Байден направит в Европу шефа ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС.