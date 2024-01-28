$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Офис Нетаньяху сообщил о «конструктивной встрече» по Газе в Европе

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокомментировала встречу в Европе с участием посредников по теме конфликта в секторе Газа, пишет ТАСС. В окружении израильского премьера сочли встречу «конструктивной».

Офис Нетаньяху сообщил о «конструктивной встрече» по Газе в Европе
© РИА Новости

В переговорах участвовали главы разведок США, Израиля и Египта, а также премьер-министр Катара.

В четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Джо Байден направит в Европу шефа ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее минздрав палестинского анклава заявил, что число жертв израильских ударов в превысило 26 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

В мире
Уильям Бернс
Джозеф Байден
Биньямин Нетаньяху
Хамас
ЦРУ
Израиль
Война