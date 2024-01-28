Байден прокомментировал гибель американских солдат в Иордании

Три американских солдата погибли и 25 получили ранения в результате удара беспилотника по военному аванпосту США в Иордании. Президент Байден обвинил в произошедшем «радикальные группировки, поддерживаемые Ираном», сообщает телеканал Sky News.

Неизвестный беспилотник нанес ночной удар по локации «Башня 22», расположенной на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. Американские военные в это время спали в палатках.

Президент США Джо Байден заявил, что ему уже известны организаторы атаки.

«Мы еще собираем факты, касающиеся нападения, но уже знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке», — сказал Байден.

По его словам, он не сомневается, что все виновные будут «привлечены к ответственности в выбранное нами время и выбранным нами способом».

Центральное командование США подтвердило в своем заявлении в воскресенье, что три военнослужащих были убиты и 25 ранены в результате атаки беспилотника. В Пентагоне заявили, что информация о личностях погибших и раненых военнослужащих не будет разглашаться в течение 24 часов, пока их ближайшие родственники не будут проинформированы.

«Башня 22» расположена к юго-западу от военной базы Эт-Танф в сирийском Хомсе, где американцы и союзники тренируют силы «умеренной оппозиции».